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Dünya

İran yer altındaki füze ve İHA'ların görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında füze ve insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu üslerinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 14:55 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:03
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İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yüksek dağların kalbinde" inşa edilen füze ve İHA üsleri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle açıldı. Söz konusu üslerin, "gelişmiş donanıma sahip karadan karaya füze sistemlerinin yanı sıra düşman radar ve savunma ağlarını etkisiz hale getirebilen saldırı İHA'larını barındırdığı" aktarıldı. Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Şu anda bu üsten 60 insansız hava aracı kaldırabiliriz. İnsansız hava araçlarımız uzun menzile sahip olduğu için her türlü düşman hedefini vurabiliriz." dedi. Görüntülerde, çok sayıda füze ve çeşitli boyutlardaki İHA'nın yer altında geniş tüneller şeklinde inşa edilmiş üslerde konuşlanmış olduğu görüldü. Üslerde bulunan kamikaze İHA'ların belirlenen hedefleri vurduğuna dair görüntülere de haberde yer verildi.

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