22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8353
  • 6,4994
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran “yerli üretim” askeri eğitim uçağını tanıttı

İran, tamamen yerli üretim olduğu iddia edilen askeri eğitim uçağını sergiledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran devlet televizyonu, “Yasin” adı verilen askeri eğitim uçağının Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari’nin katılımıyla Hemedan Şehid Nuje Hava Üssü’nde düzenlenen törenle tanıtıldığını duyurdu. Tören sırasında ilk resmi uçuşunu gerçekleştiren iki kişilik mürettebata sahip uçağın 12 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. Ses hızının altında sürate sahip uçağın, “Uc” (Zirve) adlı iki turbojet motorunun bulunduğu kaydedildi. İran’ın ilk yerli üretim turbojet motoru olarak tanıttığı “Uc”, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı bir törenle sergilenmişti.
 
F-5’LERE BENZİYOR
     
Yerli üretim olduğu söylenen askeri eğitim uçağının, 1970’lerde Amerikan Northrop şirketi tarafından üretilen F-5 tipi uçaklara benzerliği dikkati çekti. İran, 1979’daki devrimden 5 yıl önce ABD’den o dönemin en gelişmiş uçaklarından sayılan F-5 uçaklarını almıştı. İran Hava Kuvvetlerinin hizmetinde yaklaşık 50 adet F-5 uçağı bulunuyor. İran, devrimden bu yana elindeki Amerikan menşeli savaş uçaklarını modernize etme konusunda sorunlar yaşıyor.

Dünyanın gözü Ankara´da! Başkan Erdoğan, Mike Pence´i kabul etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Mehmetçiğe bir selam da THY'den
 

POPÜLER HABERLER

MSB paylaştı! Tek tek her şeyi anlattı: Türkiye´den özür diliyorum

MSB paylaştı! Tek tek her şeyi anlattı: Türkiye´den özür diliyorum

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA