İran yerli üretim kapasitesine dayanarak yaptırımları yenecek

Ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletinde bir çelik üretim projesi açılış törenine katılan Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cihangiri, 2018'de dünyada ham çelik üretiminde 10. sırada, sünger demirde ise 2. sırada yer aldıklarını belirterek, bunun İran için büyük bir ilerleme olduğunu ifade etti. Ülkedeki kalkınmayı yaptırımlardan etkilenmeyecek seviyeye getirmeleri gerektiğine dikkati çeken Cihangiri, "Halkın işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi soruları var. Bundan haberdarız ve aşmak için çalışmalarımız sürüyor.

İran, yüksek kapasitesi sayesinde yaptırım kabul edecek bir ülke değildir. İran, yerli kapasiteye dayanarak yaptırımları yenecek." ifadelerini kullandı.

Bazı yöneticilerden kendi yanlış ve zaaflarını İran halkına mâl etmemelerini isteyen Cihangiri, "Mevcut sorunları aşabiliriz ve bu doğrultuda akıl ve mantık çerçevesinde yapılacak bir müzakerenin peşindeyiz. Ancak ne zorbalık ehliyiz ne de aşağılanmayı kabul ederiz." değerlendirmesinde bulundu. Cihangiri ayrıca ABD'de eskiden İran yaptırımlarını takip eden 2 kişi bulunurken hâlihazırda hazine ofisinde 400 personelin ambargoları takiple görevlendirildiğini ileri sürdü.