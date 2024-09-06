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Dünya

İran yönetimi, ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ederken, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkedeki düzensiz göçmenlerin birçok soruna yol açtığını ve en kısa zamanda sınır dışı edileceklerini söyledi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
İran yönetimi, ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmeye hazırlanıyor
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İran'da Kum İlahiyat Okuluna bağlı yayın yapan "Rasanews.ir" adlı internet sitesine göre, İçişleri Bakanı Mumini, Fars eyaletinde İran lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ayetullah Lütfullah Dejgam ile yaptığı görüşmede, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa değindi.

Düzensiz göçmenlerin birçok soruna yol açtığını dile getiren Mumini, "Yasa dışı yabancıların varlığı, sorunlara neden olmanın yanı sıra birçok iş fırsatının da bu insanlar tarafından ele geçirilmesine neden oldu. Bir evin bile konukları kabul etme kapasitesini aşması hem ev sahibini hem de misafirleri rahatsız eder. Bu nedenle yasa dışı yabancı vatandaşları en kısa sürede sınır dışı edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ AKINI 42 YILDIR DEVAM EDİYOR

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor. Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN SINIRA DUVAR ÖRMEYE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan İran, son aylarda ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

İçişleri Bakanı Mumini, 26 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını belirtmişti.

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