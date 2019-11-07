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İran yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım'da başlayacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım'da başlayacaklarını söyledi.

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İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, "25 ton uranyum heksaflorid gazı (UF6) ürettik. Bu gazın 2 tonunu Fordo tesisine naklettik ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözlemcilerinin nezaretinde santrifüjlere verildi. Cumartesi günü sürdürülebilir yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine ulaşmış olacağız." dedi.

Tahran yönetimi ile P5 1 ülkeleri (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma öncesi İran'da 11 bin SWU (uranyum ayrıştırma birimi) üretildiğine işaret eden Kemalvendi, bu rakamın bugün 9 bin 500 SWU'ya ulaştığını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak Fordo Nükleer Tesisi'nde dün 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

ABD'nin 2018'de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyordu.

- UAEA GÖZLEMCİSİ NATANZ TESİSİNE ALINMADI
 

Bu arada, geçen günlerde, İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisini kontrole gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözlemcilerinden birinin tesise alınmadığı belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Natanz tesisini kontrole gelen UAEA gözlemcilerinden birinin üzerinde şüpheli bir madde tespit edildi. Söz konusu durum UAEA'ya bildirildi." ifadelerine yer verildi.

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