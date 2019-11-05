İran’a 40 yıl sonra Irak’ta misilleme

İran’da İslam Devrimi olarak bilinen 1979’daki yönetim değişikliğinin hemen ardından başkent Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği’nin basılmasıyla başlayan rehine krizinin 40. yıl dönümünde, bu sefer İran hedef alındı. İşsizlik ve yolsuzluğa karşı isyan eden Iraklıların Kerbela kentindeki gösterilerde yüzlerce kişi, İran Konsolosluğu’na saldırdı. “Tahran, Bağdat’tan eklini çek” sloganı atılan eylemlerde, diplomatik mülkteki İran bayrağı indirildi. Göstericilerin taşladığı binaya Irak bayrağı asılırken, Tahran destekli milis gücü Haşdi Şabi’nin sivillere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekonomik taleplerle Irak’ta patlak veren gösteriler hız kesmeden devam ederken, eylemlerde Bağdat hükümetinin yanı sıra ülkede geniş nüfuz sahibi İran da hedef alınmaya başladı. Kerbela kentinde dün, yüzlerce gösterici İran Konsolosluğu’na saldırdı. Diplomatik binanın önünde toplanan göstericiler, “İran, Irak’tan defol” sloganı atarak tel örgüleri aştı.

GÖSTERİDE KAN AKTI

İranlı diplomatların Kerbela’yı terk etmelerini isteyen eylemciler, binayı taşladı. Binanın girişindeki dev İran bayrağını indirerek ateşe veren öfkeli kalabalık, konsolosluk duvarına Irak bayrağı astı. Tahran yönetimini doğrudan hedef alan eyleme müdahale sert oldu. İran destekli Iraklı Haşdi Şabi mislerinin kalabalığa ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 sivilse yaralandı.

TRUMP’TAN DESTEK

Kerbela’daki konsolosluk saldırısının, ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin basılmasının yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Kerbela’daki saldırıya ilişkin haberleri Twitter’dan paylaştı. Öte yandan, Irak Şiiliğinin merkezi olarak bilinen Necef şehrinde de gösteriler İran’ı hedef aldı. Binlerce eylemci, kentte bulunan ‘İmam Humeyni Caddesi’nin adını ‘Ekim Devrimi Şehitleri Caddesi’ olarak değiştirdi. Protestocular, ‘İmam Humeyni Caddesi’nin adını tabeladan silerek, aynı caddeye ‘Halkın emriyle: Ekim Devrimi Şehitleri Caddesi olarak değiştirildi’ yazan bir afiş astı.

NE OLMUŞTU?