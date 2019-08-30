İran'a ait uydu rampasının patlamasıyla ilgili olarak Trump, ABD'nin hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, İran'a ''şans'' diledi ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok' dedi.