İran'a göre Gazze'de işlenen suçlarda ABD yönetimi, İsrail kadar suçlu

Kenani, X hesabından yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze'de işlenen insanlık suçlarına dikkati çekerek, "(Gazze'deki) Bu korkunç cinayetlerin sürmesinde ABD ve İsrail destekçilerinin suçu, (Siyonist) rejiminden az değildir" dedi.

Filistin ve Gazze'deki insanlara yaşatılan acı ve ıstırabın tarif edilemez olduğunu vurgulayan Kenani, işlenen cinayetler karşısında susmanın insani ve ahlaki sorumluluktan kaçmak olduğunu kaydetti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 317'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 671 askerinin öldüğünü duyurdu.