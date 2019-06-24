Halihazırda bölgede mayıs ayında gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden savaş gemileri, B-52 stratejik bombardıman uçakları, Patriot hava savunma sistemleri ve yüzlerce takviye asker de bulunuyor.

Son konuşlandırma, İran'ın ABD'nin 100 milyon dolardan fazla değeri bulunan insansız hava aracını düşürmesi üzerine Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip 10 dakika kala vazgeçmesi sonrası geldi.

POMPEO ULUSLARARASI KOALİSYON TURUNDA

İran Donanma Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin yine hava sahalarını ihlal etmesi halinde bir Amerikan hava aracını daha düşürmekten çekinmeyeceklerini söylemesini müteakip soluğu Cidde'de alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Hem Körfez ülkelerinin hem de Asya ve Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle İran'a karşı uluslararası koalisyon kurma konusunu görüştüğünü belirten Pompeo, Washington'ın Tahran'la müzakereye hazır olduğunu ama İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.

(Sputnik)