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Dünya

'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçiren Trump'tan yeni anlaşma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçiren Trump'tan yeni anlaşma sinyali
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın büyük ve başarılı bir ülke olmasını temenni ettiğini, ancak nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini aktardı.

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"ABD'nin İsrail ile işbirliği yaparak İran'a saldıracağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu yöndeki söylemlerin büyük ölçüde abartıldığını savunan Trump, İran'ın barışçıl şekilde büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayacak "onaylı" bir Nükleer Barış Anlaşması tercih ettiklerini kaydetti.

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Bu konuda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun!" ifadelerini kullandı.

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TRUMP, "İRAN'A MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASINI YENİDEN HAYATA GEÇİRİYOR

Dün Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.

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