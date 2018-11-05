İran’a tarihin en büyük ambargosu

Trump yönetimi, 2015’te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü uygulamaya başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ‘tarihin en büyüğü ve en uzunu’ olarak nitelendirdikleri yaptırımlar listesine 700’den fazla kişi ve kurumun dahil edildiğini duyurdu.

FİNANSAL İZOLASYON

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi, TSİ 08.01 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yaptırımları resmen duyurmak adına kameraların karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin 50 İran Bankası ile 700’den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldıklarını söyledi. Bakanlar, petrol ihracına yönelik İran ambargosundan Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan ve Yunanistan’ın muaf tutulacağını bildirdi. İran Air, Bank Malli, İran Atom Enerjisi Kurumu ve 23 iştiraki ile ilgili kurum da yaptırım listesine eklenirken, basın toplantısında konuşan Pompeo, “İran’a yaptırımlar devam edecek ve cezalar da olacak. İran’la iş yapmak kötü sonuçlar doğuracaktır” dedi. Washington’ın Tahran üzerindeki ekonomik baskısının en yüksek seviyede olduğunu kaydeden Pompeo, “İran rejimi artan bir finansal izolasyona maruz kalacak. Terör ve bölgesel kötü hareketleri var, bunların bırakılması gerekiyor” diye konuştu.

İRAN’DAN ‘DELME’ SÖZÜ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımları ‘rahatlıkla delebileceklerini’ belirterek “İran’a karşı zorbalık, tehdit ve yaptırım diliyle konuşmaması gerektiğini ABD’ye öğreteceğiz” dedi. Tahran’da Ekonomi ile Maliye bakanlığı yardımcıları ve müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Ruhani, “ABD’nin yeni komplosu İran’ı vaatlerinden vazgeçirmeye çalışmak. Ancak İran uluslararası alandaki taahhütlerine bağlı kalacaktır. ABD tarihin tamamı için cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKE MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo (solda) ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin (sağda), İran’dan petrol alan Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan ve Yunanistan’›n yaptırımdan muaf olduğunu söyledi.