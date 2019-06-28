INSTEX İran için faaliyete geçti

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İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, 'INSTEX şu an faaliyete geçti ve ilk transfer gerçekleştirildi' dedi.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.
 
Arakçı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, E3/EU+2 (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ile İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ortak komisyonunun Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında düzenlenen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
 
"INSTEX şu an faaliyete geçti ve ilk transfer gerçekleştirildi." diyen Arakçı, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ortadan kaldırma amacıyla oluşturdukları INSTEX'i Avrupa dışı 3'üncü ülkelerin kullanımına da açmayı planladıklarını söyledi.
 
KOEP kapsamında bir sonraki toplantının bakanlar düzeyinde olacağını belirten Arakçı, toplantının en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

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