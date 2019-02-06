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'İran'a yönelik yaptırımların parçası olmayacağız

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının parçası olmayacaklarını yineledi.

  • AA
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Başbakan Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı başkent Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Abdulmehdi'nin "Irak halkı ambargodan (Saddam Hüseyin dönemi) çok çektiği için bunun halklara zararını bilir. Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası olmayacak." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Abdulmehdi ve Himmeti görüşmesinde terör örgütü DEAŞ meselesine de değinildi. Irak Başbakanı Abdulmehdi bu konuya ilişkin DEAŞ'ı dost ülkelerin desteğiyle yendiklerini, onların başında da İran'ın geldiğini belirtti.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti de özellikle bankacılık olmak üzere diğer alanlarda iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti dün Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya gelmişti. Himmeti ve Alak, iki ülke arasında para transferi için ödeme mekanizması anlaşması imzalamıştı.

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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