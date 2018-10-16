İran-ABD davasında ilk savunma tarihleri belirlendi

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı açtığı davada ilk savunma tarihlerinin 10 Nisan 2019 ve 10 Ekim 2019 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, 10 Nisan'da İran'ın savunmasını sunacağı, 10 Ekim'de ise ABD'nin karşı savunmasını sunacağı ifade edildi.

Mahkemenin tarafların görüşlerini dikkate alarak bu tarihleri belirlediği kaydedildi.

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı UAD'de açtığı davada, geçen hafta görülen ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itirazları dinlenmişti.

UAD iki hafta önce, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili bu ülkenin tedbir talebini kabul ederek, insani yardım ve ürünlerin ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımların kaldırılması kararı vermişti.

Davanın uzun yıllar sürmesi ihtimaline karşın tedbir kararına göre dava boyunca İran'ın zarar görmesi engellenecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından, iki ülke arasında 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.

İran'ın ABD'ye karşı UAD'de dava açması

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, yaptırımların askıya alınmasını istiyor.

Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955'de imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

UAD, BM anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.