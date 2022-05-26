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Dünya

İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü sayısı 18'e yükseldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Abbasipur, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı olarak kurtarılanların sayısı da 37'ye yükseldi." dedi.

Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs Pazartesi günü çökmüştü.

Vali Abbasipur, dünkü açıklamasında ölü sayısının 14'e yükseldiğini belirtmişti.

Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni de olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen yaklaşık 50 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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