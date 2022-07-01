İran'da 10 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, 10 hükümlü, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan Recai Şehr Cezaevi'nde 29 Haziran'da idam edildi.

İdam edilenlerin 8'inin cinayet, 2'sinin ise tecavüz suçlamasıyla mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İranlı yetkililerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uluslararası Af Örgütünün 24 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, Çin'in ardından dünyada en çok idam cezası uygulanan ülkelerden İran'da 2021'de 314 kişi idam edildi.