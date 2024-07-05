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Dünya

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri... Oy verme süresi uzatıldı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda saat 18.00'de sona ermesi öngörülen oy verme süresi 20.00'ye kadar uzatıldı. Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu Merkezi ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 17:21 - Güncelleme:
İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri... Oy verme süresi uzatıldı
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen oy verme süresinin Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 20.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu Merkezi ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

İran seçim kanunlarına göre ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy alamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura göre katılımın fazla olduğu gözleniyor.

  • İran seçimleri
  • oy verme süresi
  • Seçim Kurulu Merkezi.

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