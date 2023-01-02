İran'da 18 yaşındaki gence 2 kez idam cezası verildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Mazenderan eyaletine bağlı Nuşehr kentindeki gösterilerde gözaltına alınan 18 yaşındaki Mehdi Muhammediferd'in yargılandığı davaya ilişkin bilgi verdi.

HRANA'dan yapılan açıklamaya göre, mahkeme heyeti, Muhammediferd hakkında "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" ve "muharip" suçlamasıyla 2 defa idam kararı verdi.

Muhammediferd ayrıca "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplanmaktan" 4 yıl, "ülke güvenliğini bozma kastıyla halkı savaş ve öldürmeye tahrikten" 2 yıl, "ülke liderine hakaretten" 1 yıl, "rejim aleyhinde propaganda yapmaktan" da 6 ay olmak üzere toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nuşehr'de 30 Eylül'de gözaltına alınan Muhammediferd'e yöneltilen suçlamalar arasında "5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği 21 Eylül'de Nuşehr'de düzenlenen gösterilerin başını çeken isimlerden biri olma" da yer alıyor.

Muhammediferd'e avukat seçme hakkının tanınmadığı iddia ediliyor.

HRANA'ya konuşan bir yakını ise olaylara ilişkin kamera görüntülerinde Muhammediferd olduğu iddia edilen kişinin yüzünün tam seçilemediğini, sorgudaki ifadesinin de baskı altında alındığını söyleyerek tüm suçlamaları reddetti.

İran yasalarına göre, bir kişi; halkın can, mal ve namusuna kastederek dehşet ve korku salmak için ateşli veya ateşsiz silah kullanması durumunda "muharip" olarak suçlanıyor.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke geneline yayılan yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

İran Güvenlik Konseyi, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını bildirmişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.