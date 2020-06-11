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Dünya

İran'da 2,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 2,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:25
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi olay hakkında detayları aktardı.

Kanberi, Pakistan sınırındaki Haş ve Saravan ilçelerinde, sınırda uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye düzenlenen operasyonda 2 ton 300 kilogram uyuşturucu madde, 3 otomobil, 1 Kalaşnikof silah ve çeşitli mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi.

Kanberi, söz konusu operasyonda çete liderinin de yakalandığını aktardı.

Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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