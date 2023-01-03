İran'da 3 kişinin idam kararı bozuldu

Yargıtay Halkla İlişkiler Müdürü Emir Haşimi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kerec kentindeki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan 16 sanığın Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunun sonucunu açıkladı.



Haşimi, İranlı doktor Hamid Karahasanlu ile Hüseyin Muhammedi ve Rıza Arya hakkında Devrim Mahkemesi'nde verilen idam kararlarının "soruşturmadaki eksiklikler" nedeniyle Yargıtay tarafından temyiz aşamasında bozulduğunu belirtti.

Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde 3 Kasım 2022'deki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic'in bir mensubunun bıçaklanarak öldürülmesi, 5 güvenlik görevlisinin de yaralanmasıyla ilgili 16 kişinin yargılandığı davada sanıklardan 5'i "kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçuyla" idama mahkum edilmişti.

İranlı bir radyolog olan Hamid Karahasanlu da davada idam cezasına çarptırılan 5 kişi arasında yer alıyordu. Mahkemede suçlamaları reddeden Karahasanlu'nun idama mahkum edilmesi İran'da ve ülke dışında tepkilere yol açmıştı.