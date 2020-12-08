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Dünya

İran'da 323 koronavirüs ölümü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 323 artarak 50 bin 917 oldu.

AA08 Aralık 2020 Salı 14:17 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:17
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 323 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 23 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 917'ye vaka sayısının da 1 milyon 62 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 754 bin 224 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 477 bin 718 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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