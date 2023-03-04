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Dünya

İran'da 3,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TRT Haber4 Mart 2023 Cumartesi 02:42 - Güncelleme:
İran'da 3,8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de, merkez üssü Hoy kenti olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNE 47 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 47 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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