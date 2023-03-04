İran'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de, merkez üssü Hoy kenti olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNE 47 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 47 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.