31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da 409 bin çocuk işçi bulunuyor

Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi, İran'da 10 ile 17 yaş grubundaki 9 milyon çocuktan 409 bininin yoksulluk nedeniyle çalıştırıldığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Konferansı'nda konuşan Henaçi, "Çalışma Bakanlığının verilerine göre ülkedeki 10 ile 17 yaş arasındaki yaklaşık 9 milyon çocuktan 409 bini, ailelerinin yoksulluğu nedeniyle iş hayatında yer alıyor." dedi.

İran'daki çocuk işçilerin çoğunlukla sokak ve caddelerde çiçek ve su satışında, fal çekilişi ve çöpten plastik toplamada çalıştırıldığını ifade eden Henaçi, sorunun önüne geçebilmek için ülkedeki ekonomik şartların iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Etiyopya Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Etiyopya Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Tansu Çiller oyunu kullandı, ilk sözleri bunlar oldu

Tansu Çiller oyunu kullandı, ilk sözleri bunlar oldu

Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Oyunu kullanan Yıldırım'dan ilk açıklama

Oyunu kullanan Yıldırım'dan ilk açıklama

Ünlüler böyle oy kullandı

Ünlüler böyle oy kullandı

Müşterilerine yapıyordu, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Müşterilerine yapıyordu, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Ünlüler böyle oy kullandı

Ünlüler böyle oy kullandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA