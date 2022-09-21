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Dünya

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi.

IHA21 Eylül 2022 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.57'de merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 7.4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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