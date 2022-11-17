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Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 19:58 - Güncelleme:
İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinin Bender Kong bölgesi olan deprem yerel saatle 17.29'da kaydedildi.

5 büyüklüğündeki depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

EKİPLER BENDER KONG'A SEVK EDİLDİ

Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, durum değerlendirmesi için ekiplerin Bender Kong'a sevk edildiğini, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

CAN YA DA MAL KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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