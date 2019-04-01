İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Sumar kasabası olan deprem, yerel saatle 14.37'de meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Kirmanşah Valisi Huşeng Bazvend, ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.