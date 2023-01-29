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Dünya

İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün gece meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı da 973'e yükseldi.

AA29 Ocak 2023 Pazar 18:02 - Güncelleme:
İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
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Fars Haber Ajansı'na konuşan Hoy Valisi Zebihullah Kazımi, depremde hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kazımi, ölü sayısının 3'e yükseldiğini kaydetti.

İran Acil Durum Başkanı Mücteba Halidi de yaralı sayısının 1000'e yaklaştığını belirtti.

Halidi, "Hoy depreminde şu ana kadar 973 kişi Batı Azerbaycan eyaletindeki hastanelere başvurdu." dedi.

Depremden zarar gören bölgedeki 70 köyde yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde dün yerel saatle 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 664 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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