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İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın Kermanşah eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
 
Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
 
Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı

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