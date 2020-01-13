İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8728
  • EURO
    6,5354
  • ALTIN
    293.287
  • BIST100
    120249
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da 90 milletvekilinin genel seçim için aday adaylığı reddedildi
Dünya

İran'da 90 milletvekilinin genel seçim için aday adaylığı reddedildi

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, İran Meclisi'ndeki 90 milletvekilinin genel seçim aday adaylıklarının reddedildiğini söyledi.

AA13.01.2020  17:45 - Güncelleme: 13.01.2020  17:45

İran devlet televizyonuna konuşan Kedhudayi, "İran Meclisi'ndeki 247 milletvekilinden (ön elemede) 90'ının genel seçime aday adaylığı reddedildi." dedi.

Çoğunun başvurusunun, yolsuzluk gerekçesiyle kabul edilmediğini dile getiren Kedhudayi, söz konusu kararda kişilerin, "reformist" ya da "muhafazakar" olmasının bir kıstas olmadığını öne sürdü.

Kedhudayi, ön elemede başvuruların yüzde 34'ünün reddedildiğini belirterek, 5 binden fazla kişinin başvurusunun ise kabul edildiğini ifade etti.

Sözcü, ön elemede reddedilenlerin 5 gün içinde karara itiraz etme haklarının bulunduğunu hatırlattı.

İran resmi haber ajansı IRNA dünkü haberinde, reformist kanattan önde gelenlerin başvurusunun kabul edilmediğini duyurmuştu.

Söz konusu haberde, Anayasayı Koruyucular Konseyinin, reformistlerin önemli isimlerinden Ali Mutahhari, Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş'un başvurusunu veto ettiği belirtilmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi 12 üyeden oluşuyor. Üyeleri, muhafazakar kanada yakınlıklarıyla bilinen Konsey, seçimlerde çoğunlukla reformist adayları elediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez
Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Fark edince anında sildiler
Fark edince anında sildiler

Fark edince anında sildiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.