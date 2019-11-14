20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7743
  • 6,3653
  • 273.249
  • 103922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran’da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Afgan göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan iki araç çarpıştı. İran Acil Yardım Kurumu, çarpışan araçlarda düzensiz Afgan göçmenlerin bulunduğunu ve 28 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
 

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

TSK ve MİT'ten örgüte ağır darbe! 8'i etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten örgüte ağır darbe! 8'i etkisiz hale getirildi

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

9 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Öldürüp, adına mektup yollamış

9 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Öldürüp, adına mektup yollamış

Kadıköy’de esrarengiz ölüm: Sandalyesinde denizi izlerken...

Kadıköy’de esrarengiz ölüm: Sandalyesinde denizi izlerken...

Kargo şirketlerinden yeni oyun: Uçak parası alıyorlar!

Kargo şirketlerinden yeni oyun: Uçak parası alıyorlar!
 

POPÜLER HABERLER

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Yüzünü kapattı! Dünya İstanbul'a kilitlendi

Yüzünü kapattı! Dünya İstanbul'a kilitlendi

Milyonlarca yıllık... Hayranlık uyandırıyor

Milyonlarca yıllık... Hayranlık uyandırıyor

Hayvanlarla ilgili etkileyici gerçekler

Hayvanlarla ilgili etkileyici gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA