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'İran'da aileler geçim sorunuyla karşı karşıya'

İran Meclisi Ulusal Üretimi Destekleme Komisyonu Sözcüsü Rahim Zari, İran'da dövizin yükselmesiyle ailelerin alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirtti.

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İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Zari, "İran riyalinin şiddetli bir şekilde değer kaybetmesi, ailelerin alım gücünü düşürerek ciddi oranda geçim sorunuyla karşı karşıya kalmalarına neden oldu. Döviz kurundaki dalgalanmalar ekonomiye çok zarar verdi ve bazı fabrikalar üretimlerini durdurdu." dedi.

Zari, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonominin istikrara kavuşması için devletin döviz kurunun dengelenmesine destek vermesi gerektiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, dün Tahran'da yaptığı konuşmada ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülkesinde işsizliğin artması ve alım gücünü düşürme tehlikesine yol açtığını duyurmuştu.

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