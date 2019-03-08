İran'da alıkonulan 2 Mısırlı serbest bırakıldı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan İran kara sularına girmekle suçlanan 2 Mısırlının serbest bırakılması için yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Mısırlıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Mısır yönetimi, 3 Şubat'ta da benzer bir girişimde bulunduğu suçlamasıyla alıkonulan 5 Mısırlının serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, Mısır'ın İsrail'le barış anlaşması imzalaması ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'yi ülkeye kabul etmesi nedeniyle 1979'daki İran İslam devriminden bir yıl sonra Kahire'yle ilişkilerini kesmişti. İki ülke daha sonra diplomatik ilişkileri yürütmek amacıyla karşılıklı olarak "Çıkarları Koruma Büroları" açmıştı.