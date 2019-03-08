18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,464
  • 6,1229
  • 226.181
  • 102.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da alıkonulan 2 Mısırlı serbest bırakıldı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık iki ay önce İran'da alıkonulan 2 Mısır vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan İran kara sularına girmekle suçlanan 2 Mısırlının serbest bırakılması için yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, Mısırlıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
 
Mısır yönetimi, 3 Şubat'ta da benzer bir girişimde bulunduğu suçlamasıyla alıkonulan 5 Mısırlının serbest bırakıldığını açıklamıştı.
 
Tahran yönetimi, Mısır'ın İsrail'le barış anlaşması imzalaması ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'yi ülkeye kabul etmesi nedeniyle 1979'daki İran İslam devriminden bir yıl sonra Kahire'yle ilişkilerini kesmişti. İki ülke daha sonra diplomatik ilişkileri yürütmek amacıyla karşılıklı olarak "Çıkarları Koruma Büroları" açmıştı.

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Guaido, Venezuela'daki saldırı sonrası hükümeti hedef aldı

Guaido, Venezuela'daki saldırı sonrası hükümeti hedef aldı

İngiltere'den İran'a karşı 'diplomatik koruma' kararı

İngiltere'den İran'a karşı 'diplomatik koruma' kararı

Göçmen haklarını savunan gazetecilere gizli takip

Göçmen haklarını savunan gazetecilere gizli takip

Orban'dan İslamafobik açıklama

Orban'dan İslamafobik açıklama

İran alıkoymuştu! Serbest bırakıldılar

İran alıkoymuştu! Serbest bırakıldılar

'Büyük miktarda doğal gaz bulduk'

'Büyük miktarda doğal gaz bulduk'

Bakan Albayrak: Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı

Bakan Albayrak: Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı

Avrupa'ya gazı rubleyle sattılar

Avrupa'ya gazı rubleyle sattılar
 

POPÜLER HABERLER

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA