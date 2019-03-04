İran'da ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopterin eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştüğünü belirtti.
Halidi, düşen helikopterdeki 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.