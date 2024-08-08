İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5337
  • EURO
    36,7669
  • ALTIN
    2583.75
  • BIST100
    10089.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İran'da aşiretin kanlı kavgası orman yaktı

İran'da aşiret kavgası orman yangınına neden oldu. Kavga cinayetle sonuçlandı.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
İran'da aşiretin kanlı kavgası orman yaktı
ABONE OL

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürrem Abad kenti kırsalında, cinayetle sonuçlanan aşiret kavgasında taraflardan birinin hasımlarının tarlasını ateşe vermesi nedeniyle orman yangını meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürrem Abad Doğal Kaynaklar Daire Başkanı Lutfali Biranvend olaya ilişkin bilgi verdi.

Biranvend, "Hürrem Abad'ın güneyindeki Şehenşah bölgesinde 2 aşiret arasında cinayetle sonuçlanan kavga meydana geldi. Maktulün ailesi, katilin ailesine ait tarlaları ateşe verdi. Yangın ormana sıçradı." dedi.

Rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.