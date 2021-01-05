İran'da asker ile teröristler çatıştı: 1 teğmen öldü

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Sınır Muhafızları Komutanı Lütfali Pakbaz, dün akşam saatlerinde Huzistan eyaletine bağlı Deşt-i Azadegan ilçesinin sınır bölgesinde İran sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Pakbaz, çatışma sonucunda Deşt-i Azadegan Sınır Muhafızları İkinci Komutanı Teğmen Ali Muavi'nin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Irak sınırında yaşanan çatışmada ağır ateş altına alınan silahlı grup üyelerinin büyük kayıp verdiği ve bölgeden kaçmak zorunda kaldığını aktaran Pakbaz, söz konusu silahlı grubun kimliği hakkında bilgi vermedi.