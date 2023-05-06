İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri idam edildi
Dünya

İran'da ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri idam edildi

İran, ülkede faaliyet gösteren ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Cab'ı bu sabah idam ettiğini duyurdu.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
İran'da ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri idam edildi
ABONE OL

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansında yayımlanan habere göre, "yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Cab'ın cezası infaz edildi.

Haberde, Cab liderliğindeki grubun "terör ve kanlı eylemleri" sonucunda 450'den fazla İran vatandaşının yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yüksek Mahkeme Halkla İlişkiler Müdürü Emir Haşimi, 12 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cab'ın idam cezasının onandığını açıklamıştı.

Ayıca mart ayında yapılan duruşmada, 2018-2019 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıları nedeniyle Nidal Hareketi yöneticilerinden Ali Müceddem ve Muhammed Rıza Mukaddem ile silahlı eylem düzenledikleri iddiasıyla örgüt üyelerinden Muin Hanferi, Habib Deris, Adnan Gabişavi ve Salim Musevi, idama mahkum edilmişti.

Karara yönelik temyiz yolunun açık olduğu kaydedilmişti.

- NİDAL HAREKETİ

İran'da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri'l-Ahvaz, (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

Nidal olarak bilinen örgüt, "Ahvazuna" isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

Nidal Hareketi'nin, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldıran örgüt olduğu iddia edilmişti. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Örgüt lideri Habib Ferecullah Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında yakalanmış, hakkında açılan dava kapsamında idama mahkum edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.