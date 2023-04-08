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Dünya

İran'da başörtüsü takmayan kadınların tespiti için yeni karar

İran'da, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
İran'da başörtüsü takmayan kadınların tespiti için yeni karar
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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin vatandaşlarla herhangi bir gerilim yaşanmaması için yenilikçi bir tedbire başvurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, halka açık alanlarda ve caddelerde akıllı kameralar kullanılacağı, söz konusu kameraların başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit ederek kendilerine fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçları hakkında uyarı mesajı göndereceği belirtildi.

Zorunlu kıyafet kurallarına karşı çıkmanın ülkenin manevi imajını zedelediği ve güvensizlik yarattığına dikkat çekilen açıklamada vatandaşlardan polisle işbirliğini sürdürmeleri ve zarar verici adımlardan kaçınmaları istendi.

- NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Mahsa Emini'nin ölmesini protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın bir çok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.

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