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İran'da benzin satışına kota getiren ''Yakıt Kartı'' uygulamasına geçileceği açıklandı

İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Behruz Nimeti, litresi bin tümen olan benzinin bundan sonra 'Yakıt Kartı' ile satılacağını söyledi.

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Nimeti, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugünkü meclis toplantısında benzin fiyatına zam yapılmaması ancak kaçakçılığın önüne geçilmesi için 'Yakıt Kartı' uygulamasına geçilmesi kararı alındı." dedi.

Meclis Başkanlığı Sözcüsü, bu uygulamayla ilgili olarak ilerleyen günlerde hükümet tarafından bilgilendirici bir açıklama yapılacağını aktardı.

İran'da geçen hafta bazı haber ajansları, benzin satışında "Yakıt Kartı" uygulamasına geçileceğini ve böylece bir kişinin bin tümenden satılan benzinden ayda sadece 60 litre alabileceğini, bundan daha fazlasını almak isteyenlerin ise litresine 2 bin 500 tümen ödeyeceğini yazmış, zam ve kota haberlerinin duyulmasıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

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