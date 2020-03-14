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  • İran'da bilanço artıyor: Koronadan ölenlerin sayısı 611'e yükseldi
Dünya

İran'da bilanço artıyor: Koronadan ölenlerin sayısı 611'e yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.

14 Mart 2020 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 13:25
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