İran'da binlerce bebek yetersiz besleniyor

Sistan-Beluçistan İmam Yardım Komitesi Başkanı Musa Abten, ülkenin en kötü sağlık imkanlarına sahip olan eyalette binlerce bebeğin yetersiz beslenmeye bağlı sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Abten, "Bölgedeki yoksulluk ve düşük gelir seviyesi nedeniyle hamile kadınların yeteri kadar beslenememesi bebeklerini de olumsuz etkiliyor. Doğum sonrası da beslenme sorunları devam eden bebeklerde normal gelişim sağlanamıyor." dedi.

Gıda yetersizliği gözlenen bebeklere ilk 6 aya kadar gıda yardımı yapıldığını aktaran Abten, "Sistan-Beluçistan İmam Yardım Komitesi 12 bin 897 bebeğe yardım ediyor. Her bebeğe aylık 92 bin (6 dolar) tümen gıda desteği sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sistan-Beluçistan eyaleti milletvekili Muhammed Naim Eminiferd, geçen mayıs ayında İran Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Sistan-Beluçistan eyaletinin milli gelir dağılımı bakımından ülke sıralamasının en alt sıralarında yer aldığını belirterek, sermaye yokluğu ve son 18 yıldır yaşanan kuraklığın eyaletteki gıda güvenliğine darbe vurduğunu, bölge halkının yüzde 75'inin açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.