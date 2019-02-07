Hamaney askeri ve sivil mahkemelerde ceza alan binlerce kişiyi affetti

İran devlet televizyonu, Hamaney'in sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen on binlerce mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik Yargı Erki tarafından sunulan öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Af kararının, İran devriminin yıl dönümü olarak kabul edilen 11 Şubat 2019 tarihine kadar haklarındaki hüküm kesinleşen mahkumları kapsadığı belirtildi.

Haberde, kaç mahkumun serbest bırakılacağı belirtilmedi ancak İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani, pazartesi günü yaklaşık 50 bin kişinin af kapsamına alınacağını açıklamıştı.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci paragrafına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.