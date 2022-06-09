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Dünya

İran'da bir bina daha çöktü: 2 ölü

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud kentinde doğal gazın neden olduğu patlamanın ardından 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
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Kirmanşah Kızılay Müdürü Ferzin Mutemedi, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

Mutemedi, "Novsud'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü, enkaz altından şu ana kadar 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda da maddi hasar oluştuğunu kaydeden Mutemedi, enkaz altında kalanlar olduğunun tahmin edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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