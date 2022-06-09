İran'da bir bina daha çöktü: 2 ölü

Kirmanşah Kızılay Müdürü Ferzin Mutemedi, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.



Mutemedi, "Novsud'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü, enkaz altından şu ana kadar 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı." dedi.



Patlama nedeniyle çevredeki binalarda da maddi hasar oluştuğunu kaydeden Mutemedi, enkaz altında kalanlar olduğunun tahmin edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

