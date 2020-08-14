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Dünya

İran'da bir günde Kovid-19'dan 169 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 169 artarak 19 bin 331'e çıktı.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 12:50
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 169 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 501 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 331'e, vaka sayısının da 338 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen sayısının 293 bin 811'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 812 bin 488 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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