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Dünya

İran'da bir günlük yas ilan edildi

İran'da Şii taklit mercii Lütfullah Safi Gülpayegani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir günlük genel yas ilan edildi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:25
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İran hükümetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle ülke genelinde bir günlük yas, Kum kentinde de bugünün resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 103 yaşında Kum kentinde hayatını kaybeden Gülpayegani, İran'daki Şiilerin önemli taklit mercilerinden kabul ediliyordu.

İran lideri Ali Hamaney'in Kum kentinde bu akşam kıldıracağı cenaze namazının ardından Gülpayegani'nin naaşı vasiyeti üzerine Irak'ın Kerbela kentinde toprağa verilecek.

  • İran
  • Lütfullah Safi Gülpayegani

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