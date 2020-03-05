İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1081
  • EURO
    6,83
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    111815
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı
Dünya

İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 18:29

İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.