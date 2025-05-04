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Dünya

İran'da bir patlama daha! Motosiklet fabrikasında yangın

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde bir fabrikada büyük bir patlama ve ardından geniş çaplı bir yangın meydana geldiği bildirildi. Ülke medyasında yayımlanan görüntülerde yangının şiddeti dikkati çekti.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 16:30 - Güncelleme:
İran'da bir patlama daha! Motosiklet fabrikasında yangın
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Meşhed İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, birkaç dakika önce bir motosiklet fabrikasında çıkan yangının oldukça şiddetli olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin şu anda yangına müdahale ettiği aktarılırken, can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi.

Ülke medyasında yayımlanan görüntülerde yangının şiddeti dikkati çekti.

KUM'DA DA BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kum kentinde de bir organize sanayi bölgesindeki fabrikada yangın çıktı.

Yangında ikisi ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

  • Meşhed kenti
  • fabrika patlama
  • yangın hasarı

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