İran'da bir yılda 20 kilometrelik kaçak akaryakıt boru hattı tespit edildi

AA 20 Şubat 2022 Pazar 14:16 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 14:18

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hürmüzgan Eyaleti Sınır Muhafız Yardımcısı Abdullah Leşkeri, akaryakıt kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Leşkeri, "Bir yıl içerisinde, kaçak akaryakıt için döşenen 20 kilometre boru ele geçirildi." dedi.

Söz konusu boruların büyük kısmının Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde tespit edildiğini aktaran Leşkeri, boruların karadan denize doğru döşendiğine dikkati çekti.

Leşkeri, "Son günlerde kaçakçılık şubesinin yaptığı çalışmalar sonucu Bender Abbas kentinde 4 kilometre uzunluğunda bir boru hattı tespit edildi. Kaçakçılar bu yolla akaryakıtı, kaçakçılıkta kullandıkları teknelerin depolarına taşıyorlardı." ifadelerini kullandı.

İran'dan komşu ülkelere günlük yaklaşık 25 milyon litre kaçak benzin satıldığı öne sürülüyor.