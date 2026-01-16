İran'da can kaybı 2 bin 677'ye çıktı

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin bilançosuna dair son verileri yayınladı.

Verilere göre gösterilerde ölü sayısı en az 2 bin 677'ye yükseldi. Can kayıplarının 2 bin 478'ini protestocular, 16'sını 18 yaş altı çocuklar, 20'sini tarafsız siviller, 163'ünü güvenlik gücü personeli ve hükümet destekçisi oluşturdu.

Bin 693 ölüm raporu ile ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi. 2 bin 677 kişinin ciddi şekilde yaralandığı aktarılırken, tutuklanan kişi sayısının ise 19 bin 97'ye ulaştığı bildirildi.