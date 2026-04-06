İran'da casus avı! ABD-İsrail şebekesine darbe: 184 gözaltı

İran'ın Huzistan ve Tahran eyaletlerinde ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 184 kişinin gözaltına alındığı, 93 kişinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

İran, İsrail-ABD saldırılarının ardından ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonlara hız verdi. Ülkenin Huzistan ile Tahran eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 184 kişi gözaltına alınırken, 93 kişi ise tutuklandı. Tahran Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eyalette yürütülen operasyonlar kapsamında 235 kişinin toplumda psikolojik güvensizlik oluşturmak ve düşman lehine propaganda yapmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı, bunlardan 93'ünün ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla bazı kişileri yönlendirdikleri ve organize ettikleri, faaliyetleri kapsamında elde ettikleri görüntüleri ise ABD-İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 'İran International' adlı medya kuruluşuna gönderdikleri ifade edildi.

HUZİSTAN'DA 42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Huzistan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, eyalette yürütülen operasyonlar kapsamında ABD ve İsrail adına muhalif medya kuruluşları ile iş birliği yaptıkları belirtilen 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin önceden planlama yaparak hassas askeri ve sivil merkezlerle telefon üzerinden irtibat kurdukları, bu merkezlere ilişkin fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirerek elde ettikleri görüntüleri söz konusu medya kuruluşlarına aktardıkları belirtildi.