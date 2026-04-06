İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5884
  • EURO
    51,5838
  • ALTIN
    6706.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da casus avı! ABD-İsrail şebekesine darbe: 184 gözaltı
Dünya

İran'da casus avı! ABD-İsrail şebekesine darbe: 184 gözaltı

Tahran ve Huzistan'da hassas askeri bölgeleri fotoğraflayarak düşman medyasına servis eden ve sosyal medyada kaos planlayan 184 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Sorgusu tamamlanan 93 ajan tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 15:38
İran'da casus avı! ABD-İsrail şebekesine darbe: 184 gözaltı
ABONE OL

İran'ın Huzistan ve Tahran eyaletlerinde ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 184 kişinin gözaltına alındığı, 93 kişinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

İran, İsrail-ABD saldırılarının ardından ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonlara hız verdi. Ülkenin Huzistan ile Tahran eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 184 kişi gözaltına alınırken, 93 kişi ise tutuklandı. Tahran Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eyalette yürütülen operasyonlar kapsamında 235 kişinin toplumda psikolojik güvensizlik oluşturmak ve düşman lehine propaganda yapmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı, bunlardan 93'ünün ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla bazı kişileri yönlendirdikleri ve organize ettikleri, faaliyetleri kapsamında elde ettikleri görüntüleri ise ABD-İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 'İran International' adlı medya kuruluşuna gönderdikleri ifade edildi.

HUZİSTAN'DA 42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Huzistan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, eyalette yürütülen operasyonlar kapsamında ABD ve İsrail adına muhalif medya kuruluşları ile iş birliği yaptıkları belirtilen 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin önceden planlama yaparak hassas askeri ve sivil merkezlerle telefon üzerinden irtibat kurdukları, bu merkezlere ilişkin fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirerek elde ettikleri görüntüleri söz konusu medya kuruluşlarına aktardıkları belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehit mezarına saldırı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.