AA 14 Temmuz 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 13:57

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İsmaili, "2016 yılında Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli olmadan önce ve sonrasında füze faaliyetlerimizle ilgili ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bilgi sattığı ve karşılığında para aldığı tespit edilen, yargılanan ve idama mahkum edilen Rıza Asgari'nin hakkındaki idam kararı geçen hafta infaz edildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü İsmaili, Asgari'nin emekli olduğu kurumdaki görevi, tutukluluk ve dava süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.